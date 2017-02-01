Штраф за санкционную продукцию может составить до 100 тыс. рублей

Москва, , 13:35 — REGNUM Роспотребнадзор разработал законопроект о наказании за хранение запрещенных к ввозу в Россию товаров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Поправками в КоАП предлагается ввести штрафы за реализацию, хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. Также предусмотрена и конфискация санкционной продукции.

Предполагается, что штраф на граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.

Во всех случаях предусматривается также возможность конфискации санкционной продукции.