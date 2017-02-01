При Трампе в США растет спрос на классические романы-антиутопии

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов вновь сделало классические романы-антиутопии популярными у американских читателей. Речь идет о четырех произведениях, которые оказались в списке бестселлеров, сообщает Entertainment Weekly.

Так, роман Джорджа Оруэлла «1984», впервые опубликованный в 1949 году и повествующий о тоталитарном обществе с государственной монополией на средства коммуникации, занял первое место в рейтинге Amazon. Произведение Синклера Льюиса «У нас это невозможно» (1935), рассказывающее о выборах авторитарного лидера, находится на 12-м месте.

Антиутопия Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», вышедшая еще в 1932 году, занимает 29-ю строчку в списке бестселлеров, а книга Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» об обществе, где женщины бесправны, находится на 27-й позиции.

В конце января, как сообщало агентство Associated Press, в США резко выросли продажи книги «1984». Это связывают с высказыванием советника Трампа Келлиэнн Конуэй, которая воспользовалась выражением «альтернативные факты» в связи с появлением некорректных или недоказуемых утверждений.

В частности, представители штаба Трампа заявляли о том, что церемонию инаугурации посетило «рекордное» число граждан, а сам избранный президент отмечал, что в ходе выборов в пользу его соперницы Хиллари Клинтон были незаконно поданы миллионы голосов.