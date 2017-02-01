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Лавров: Предложение о встрече в Москве Нетаньяху и Аббаса остаётся в силе

Политика
Нужно разблокировать мирное урегулирование, зашедшее в тупик
Встреча Нетаньяху и Аббаса. 2010
Иллюстрация: U.S. Department of State
Встреча Нетаньяху и Аббаса. 2010

Абу-Даби, 1 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  Сделанное президентом РФ Владимиром Путиным предложение провести в российской столице прямые переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остаётся в силе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе четвёртой сессии Российско-арабского форума сотрудничества сегодня, 1 февраля.

Лавров напомнил, что президент России высказывал предложение по встрече Нетаньяху и Аббаса в Москве, которая позволила бы разблокировать мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.

«Это приглашение остаётся в силе», — заявил российский министр.

По его словам, урегулирование ситуации между этими Тель-Авивом и Восточным Иерусалимом необходимо. Пока «диалог» находится в тупике.

«Мы убеждены, что решать проблемы палестинского народа необходимо на основе резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, включая и проблему Иерусалима», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров принимает участие в российско-арабском форуме сотрудничества в ОАЭ. В Абу-Даби он встретится с министром иностранных дел Йемена Абделем Маликом аль-Махляфи. «На полях» форума у Лаврова состоится ряд двусторонних встреч.

Читайте также: В ОАЭ Лавров встретился с главой МИД Йемена

Также Лавров заявил, что Москва призывает арабские государства поддержать российскую инициативу о введении торгового эмбарго в отношении тех территорий, которые находятся под контролем террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров призвал арабские страны поддержать эмбарго против ИГ

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