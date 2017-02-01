В Анкаре состоится встреча высокопоставленных дипломатов Турции и Израиля

Впервые за семь лет израильские и турецкие коллеги встречаются на столь высоком уровне

Анкара, , 13:13 — REGNUM Высокопоставленные официальные лица Турции и Израиля проведут встречу впервые за семь лет, стремясь найти пути для улучшения отношений и для обсуждения регионального сотрудничества, сообщает Associated Press.

Заместитель министра иностранных дел Турции Умит Шерген и его израильский коллега Ювал Ротем проводят совещание в Анкаре, которое станет первой встречей на столь высоком уровне с 2010 года. Израильский дипломат также посетит членов еврейской общины, проживающих в Турции.

Напомним, Турция и Израиль ранее были близкими союзниками, однако после инцидента приведшего к гибели 10 турецких граждан отношения резко ухудшились. 31 мая группа турецких активистов, выступающих за освобождение сектора Газа, пытались на нескольких судах прорвать блокаду с целью доставить гуманитарный груз жителям.

В результате столкновения с Армией обороны Израиля 10 человек погибли, что привело к резкому ухудшению в отношениях между Турцией и Израилем.