Минобороны Ирана подтвердил испытания баллистических ракет

Испытания прошли в соответствии с планами Ирана

Тегеран, , 13:11 — REGNUM Глава Минобороны Ирана Хоссейн Дегхан заявил, что Тегеран действительно провел испытания новой баллистической ракеты средней дальности, сообщает Reuters.

Он уточнил, что эти испытания не нарушают никаких договоров, в том числе договор с международным альянсом о ядерной программе и резолюцию ООН.

Испытания прошли в соответствии с планами Ирана. «Мы не позволим иностранцам вмешиваться в дела нашей обороны», — заявил Дегхан.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН рассмотрит вопрос ракетных испытаний в Иране