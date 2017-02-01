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«Боевые действия ВСУ на Донбассе возвращают к Дебальцеву»

Политика
В Совфеде не исключают, что может быть гораздо хуже

Москва, 1 февраля 2017, 13:09 — REGNUM  Боевые действия Вооруженных сил Украины в Донбассе возвращают ситуацию в этом регионе на два года назад — к повторению того, что имело место зимой 2015 года в районе Дебальцева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Не исключаю, что может быть даже гораздо хуже. При этом у меня нет никакой надежды на здравый смысл так называемой команды Петра Порошенко, надежды на то, что нынешний украинский режим способен хоть в какой-то степени извлекать уроки из прошлого опыта», — отметил сенатор.

На данный момент только реальная опасность оказаться в полной изоляции может остановить Киев, считает парламентарий. «Мы ждем ясных и недвусмысленных оценок действий Вооруженных сил Украины со стороны ведущих мировых держав и, прежде всего, от членов «нормандской четверки» — Германии и Франции», — говорит он.

«Перечеркивание Минских соглашений, к чему ведет Киев, будет иметь катастрофические последствия», — заключил Клинцевич.

Совфед готовит обращение в Верховную раду Украины с призывом положить конец преступным действиям украинских военных на юго-востоке страны.

В Госдуме также призвали немедленно вернуться к режиму прекращения огня. «В России преступные действия украинских силовиков вызвали волну негодования. Мы разделяем обеспокоенность мировой общественности и осуждаем боевые действия ВСУ в Донбассе. Призываем немедленно остановить кровопролитие, одуматься и сконцентрироваться на политическом урегулировании конфликта, если украинские власти на это способны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед призовет Верховную раду прекратить обстрелы Донбасса

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