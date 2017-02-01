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Захарченко: «Украинские войска прорываются в Донецк»

Политика
«Украина резко активизировала бои после переговоров Кремля и Белого дома»
Александр Захарченко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Захарченко

Донецк, 1 февраля 2017, 12:59 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ ВСУ идти в наступление. Об этом 31 января заявил глава ДНР Александр Захарченко во время посещения передовых позиций республиканской армии под Авдеевкой (Донетчина), передает ИА REGNUM.

«Порох (президент Украины Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) вчера дал приказ атаковать нас», — сказал Захарченко.

«Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине уже в этой жизни ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой Народной Республики», — считает Захарченко.

По его словам, подразделения ВСУ пытаются прорваться в Донецк и Макеевку. «Ситуация очень тяжелая, бои идут на протяженности около 50 км. В данный момент находимся в районе Авдеевки. Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к г. Донецку и Макеевке. Бои идут тяжелые. Украина несет большие потери, но они не пройдут», — пообещал Захарченко.

Ранее, 28 января, президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности президенты обговорили ситуацию в Украине.

Напомним, 29−31 января на Донецком направлении подразделения ВСУ захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой. Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка) и перейти трассу «Донецк-Горловка» в районе Царского села.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля пресс-центр штаба АТО проинформировал, что за прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения. «Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы», — говорится в сообщении.

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