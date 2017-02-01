Топилин о «повышении» пенсионного возраста: «Время для этого не настало»

Москва, , 12:58 — REGNUM Решение о повышении пенсионного возраста на территории Российской Федерации (РФ) пока еще не принято, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут и так далее, — говорит он. — Мы считаем, что еще время для этого не настало».

1 февраля 2017 г. газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, что правительство Российской Федерации (РФ) приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста в стране.

В кабинете министров сейчас якобы ведется обсуждение конкретных параметров и времени, когда можно будет объявить об этом решении.

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