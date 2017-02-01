В Донецк и часть Макеевки прекращена подача воды

Донецк, , 12:55 — REGNUM В Донецкой Народной Республике без воды остались жители Донецка и часть Макеевки, ранее в результате боевых действий было нарушено водоснабжение Авдеевки, входящей в донецкую агломерацию, сообщает пресс-служба предприятия «Вода Донбасса».

Из-за обстрелов украинских силовиков оказалась обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Донецк и Червоногвардейский район Макеевки.

На станции поврежден третий электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ), ее обстреляли около 9:30 по местному времени. Также за минувшие сутки в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке были повреждены более 100 газопроводов.