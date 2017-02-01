В Донецк и часть Макеевки прекращена подача воды
Из-за обстрелов украинских силовиков оказалась обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция
Донецк, 1 февраля 2017, 12:55 — REGNUM В Донецкой Народной Республике без воды остались жители Донецка и часть Макеевки, ранее в результате боевых действий было нарушено водоснабжение Авдеевки, входящей в донецкую агломерацию, сообщает пресс-служба предприятия «Вода Донбасса».
Из-за обстрелов украинских силовиков оказалась обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Донецк и Червоногвардейский район Макеевки.
На станции поврежден третий электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ), ее обстреляли около 9:30 по местному времени. Также за минувшие сутки в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке были повреждены более 100 газопроводов.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 1 Февраля 2017 Шахтеры пострадали в Макеевке из-за обстрела со стороны ВСУ
-
- 1 Февраля 2017 NB!Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
-
- 1 Февраля 2017 Захарченко: «Украинские войска прорываются в Донецк»
-
- 1 Февраля 2017 «Боевые действия ВСУ на Донбассе возвращают к Дебальцеву»
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
NB!
01.02.17
Украина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
NB!
01.02.17
Продать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
NB!
01.02.17
Кто снял «лучший фильм нашей жизни»
NB!
01.02.17
WiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
NB!
01.02.17
Глава Ингушетии призвал религиозных деятелей «найти общий язык»
NB!
01.02.17
В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе
NB!
01.02.17
В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей
NB!
01.02.17
Почему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI