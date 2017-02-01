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Заксобрание Петербурга согласовало Митянину на пост нового вице-губернатора

Политика
Чиновнице будет поручено курирование социального блока в администрации Санкт-Петербурга
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 12:43 — REGNUM  Законодательное собрание Санкт-Петербурга 1 февраля приняло постановление о согласовании назначения Анны Митяниной на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Митянина будет отвечать за систему здравоохранения и социальной защиты населения Северной столицы.

Кандидатуру Митяниной, которая в настоящий момент занимает должность главы юридического комитета в администрации губернатора, представил депутатам на пленарном заседании губернатор Георгий Полтавченко. Митянина одновременно является заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Анна Митянина зарекомендовала себя специалистом высочайшего класса в юриспруденции. За годы работы в Смольном она проявила себя человеком целеустремленным, умеющим добиваться результата, находить золотую середину в решении проблем. Уверен, что она успешно справится с работой», — сказал губернатор, представляя кандидата.

Ранее занимавшая пост вице-губернатора Ольга Казанская покинула Смольный по собственному желанию в конце января. Казанская, отработавшая ровно пять лет на посту «социального» вице-губернатора, объяснила свой уход семейными обстоятельствами и высказала надежду, что ей на смену придет «достойный человек». Полтавченко поблагодарил ее за работу, вручил почетную грамоту и пожелал успехов в воспитании внуков.

Как и Казанская, Анна Митянина будет отвечать за социальную и демографическую политику исполнительной власти Санкт-Петербурга, социальную защиту, медицину и здравоохранение, вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, труда и занятости населения.

По словам Георгия Полтавченко, главной задачей для Митяниной станет выстраивание четко действующей системы здравоохранения для качественного медицинского обслуживания петербуржцев.

Анна Митянина заявила с трибуны Мариинского дворца, что осознает ответственность по решению «самых болезненных» социальных проблем, которая на нее будет возложена.

За ее назначение проголосовали 26 депутатов из 50-ти. Против выступили 16 человек. Голосование было тайным, чего не ожидали в Счетной комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смольном подобрали нового заместителя для Полтавченко

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