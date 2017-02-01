Депутат против изъятия единственного жилья у социально незащищенных граждан

Москва, , 12:36 — REGNUM По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякин («Единая Россия») законопроект о выселении должников из единственного жилья должен быть детально проработан и необходимо провести его обсуждение.

«Нам всегда необходимо помнить о тех людях, которых категорически нельзя выселять из единственного жилья, даже если они не платят за услуги ЖКХ — многодетных семей и одиноких пенсионеров», заявил парламентарий.

«На сегодняшний день выселение должников из единственного жилья может иметь место только в двух случаях: если мы говорим о задолженности по алиментам и за жилищно-коммунальные услуги. Вполне разумно говорить о том, чтобы переселить такого человека в квартиру меньшей площади. Всех остальных видов задолженностей данный законопроект касаться не должен. Например, задолженности перед микрокредитной организацией. Ведь мы знаем, как некоторые из них буквально «впихивают» людям разные кабальные договоры, делая их, таким образом, зависимыми от баснословных процентов. Это прямой лоббизм банковских организаций и страховых компаний», — считает Александр Сидякин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ по итогам «нулевых чтений» законопроекта об изъятии у должников единственного жилья, прошедших в Москве во вторник, 31 января, направит свое экспертное заключение в правительство, Госдуму, Совет Федерации.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева в ходе «нулевых чтений» обратила внимание на то, что человек, у которого изъяли жилье, не должен остаться без замены.

«Мы так и не поняли, что будет, если в течение трех месяцев не получится приобрести жилье», — отметила Лидия Михеева.

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