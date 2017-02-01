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Как будут отбирать кандидатов в губернаторы Ярославской области

Политика
Определён порядок прохождения «муниципального фильтра» на губернаторских выборах
Фильтрация
Иллюстрация: Youtube.com
Фильтрация

Ярославль, 1 февраля 2017, 12:05 — REGNUM  В сентябре этого года жители Ярославской области, впервые за почти 14 лет будут выбирать губернатора. Процедура эта уже позабылась не только ярославцам, но и лицам, ответственным за организацию выборов. Более того, серьёзно устарело региональное законодательство, которое необходимо привести в соответствие с нововведениями на федеральном уровне. 26 января корреспондент ИА REGNUM принял участие в обсуждении поправок в региональный закон на совместном заседании Общественного и Юридического советов Избирательной комиссии Ярославской области.

Итак, какие же особенности у предстоящих выборов губернатора.

Кандидатом на пост губернатора может стать гражданин Российской Федерации, не моложе 30 лет. Выдвинуть претендента на пост главы региона может только политическая партия. Кандидат в губернаторы должен будет пройти так называемый «муниципальный фильтр» — собрать в свою поддержку подписи депутатов муниципального уровня и избранных на прямых выборах глав муниципальных образований. Подписей нужно собрать 8% от общего числа от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований Ярославской области. Подписи кандидат на должность главы региона может собирать с момента выдвижения.

Разработанными поправками в региональное законодательство регламентируется порядок сбора подписей за кандидата и ограничен срок подачи документов кандидатом в губернаторы Ярославской области: кандидат может подать документы не ранее, чем за 50 дней до голосования, и не позднее, чем за 40. Эти ограничения как раз связаны с «муниципальным фильтром».

«Эти поправки вводятся для того, чтобы исключить ситуацию, когда муниципальный депутат, или глава муниципального образования сначала поставили подпись одному кандидату, а потом другому, и один кандидат, подпись которому поставлена позже принес документы раньше, чем второй, а каждый депутат, или глава имеет право подписаться в поддержку лишь одного кандидата. Ограничение сроков единовременной подачи документов кандидатом на пост главы региона направлено на то, чтобы подобная ситуация не возникла», — прокомментировал данную поправку заместитель председателя Избирательной комиссии Ярославской области Вадим Чуваков.

Также не допускается отзыв подписи, поставленной муниципальным депутатом или главой муниципального образования в поддержку кандидата на пост губернатора. В случае, если при проверке подписей возникнут вопросы в ее подлинности, облизибрком проводит опрос лица, поставившего подпись. Если представитель власти подписался сразу за нескольких кандидатов — действительной считается та подпись, которая была поставлена первой.

В законе чётко говорится о недопустимости оказания давления на лиц, обладающих правом подписи в поддержку кандидата на пост губернатора.

Губернаторские выборы в Ярославской области пройдут 10 сентября 2017 года. Последний раз ярославцы выбирали губернатора в декабре 2003 года, тогда победу в избирательной гонке одержал Анатолий Лисицын. После этого, кандидатов на пост высшего должностного лица региона трижды утверждали депутаты Ярославской областной думы по представлению Президента России — Анатолия Лисицына в 2006 году, Сергея Вахрукова в 2007 году и Сергея Ястребова в 2012 году.

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Выборы губернатора Ярославской области-2017
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