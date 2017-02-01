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Лавров призвал арабские страны поддержать эмбарго против ИГ

Политика
В основу инициативы России легла статья 41 Устава ООН
Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Абу-Даби, 1 февраля 2017, 12:00 — REGNUM  Москва призывает арабские государства поддержать российскую инициативу о введении торгового эмбарго в отношении тех территорий, которые находятся под контролем террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества в Абу-Даби заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.

По словам Лаврова, в основу инициативы России легла статья 41 Устава ООН. Документ предполагает введение всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго в отношении всех территорий, контроль над которыми продолжает осуществлять террористическая организация.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что «подавление террористической угрозы остаётся первостепенной задачей всех государств мира, и, конечно же, ООН». Лавров также добавил, что Москва помогает иракской стороне в борьбе с боевиками — из России идут поставки оружия и военной техники.

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«Исламское государство»
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