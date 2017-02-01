Киев будет использовать в СБ ООН каждую возможность для защиты от России Политика Председательство Украины в СБ ООН продлится месяц, в марте начнется председательство Великобритани

Киев, , 11:52 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал начало с 1 февраля 2017 года председательства Украины в Совете Безопасности Организации объединенных наций (ООН). В своем Twitter он заявил о том, что Киев будет использовать каждую возможность для защиты «от российской агрессии». «С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН», — написал президент Украины. Председательство Украины в СБ ООН продлится месяц, в марте начнется председательство Великобритании.

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