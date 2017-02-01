Оснащённый системой Aegis крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе

Из него вытекло техническое масло

Токио, , 11:49 — REGNUM В Токийском заливе сел на мель ракетный крейсер ВМС США Antietam. Корабль повредил гребные винты, сообщается на сайте ВМС Соединённых Штатов.

Крейсер находится в заливе поблизости от города Йокосука (префектура Канагава, Япония). В воду залива в результате повреждения корабля вытекло гидравлическое масло. По факту происшествия с военным кораблём ведётся расследование.

«Военно-морской флот сотрудничает с правительством Японии и японской береговой охраной и принимает все необходимые меры для минимизации воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Antietam доставлен в Йокосука при помощи буксиров. Находящиеся на судне люди не пострадали.

Напомним, Antietam относится к ракетным крейсерам типа «Тикондерога» (Ticonderoga-class). Этот тип военных судов оснащён боевой информационно-управляющей системой Aegis. Крейсеры типа Ticonderoga оснащаются «Томагавками» и другими ракетами.

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