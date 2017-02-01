Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе

Москва, , 11:01 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко начал кровавую игру на Донбассе, чтобы заставить США продлить санкции в отношении России, считает член Совфеда Алексей Пушков.

«Порошенко начал кровавую игру на Донбассе, пытаясь заставить Трампа продлить санкции и принять позицию Меркель. Для этого и возобновил войну», — написал Пушков в Twitter.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия со вчерашнего дня обстреливает окраины Донецка из системы «Град».

Вместе с тем США призывают к незамедлительному прекращению огня на востоке Украины, а также обеспечению доступа для наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марка Тонера.

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