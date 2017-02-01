Оппозиция Эстонии досрочно начала кампанию местных выборов

За восемь месяцев до выборов крупнейшая оппозиционная Реформистская партия производит мобилизацию своих членов на достижение максимального результата

Таллин, , 10:58 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, крупнейшая оппозиционная праволиберальная Реформистская партия Эстонии объявила о старте предстоящих выборов в местные самоуправления, став первой среди других партий страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе реформистов, отметив, что, несмотря на то, что до выборов остается еще восемь месяцев, решено досрочно начать масштабную работу по активизации членов партии и разъяснению собственной политики среди жителей Эстонии. Цель — победа по всем избирательным округам.

«Нам необходимо выступить на выборах с партийными списками во всех местных самоуправлениях и добиться лучшего результата во все времена», — заявил председатель партии Ханно Певкур. Руководство партии отправилось в недельный тур по Эстонии с серией семинаров по названием «СТАРТ выборам!». Первым пунктом назначения стал Отепя, где с председателем партии Ханно Певкуром встретились партийные лидеры из Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

В ближайшие дни пройдут встречи с однопартийцами из Харьюмаа и Рапламаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа (северная и северо-восточная Эстония).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, праволиберальная Реформистская партия находилась у власти в Эстонии с 2006 по 2016 годы, а в составах правительств — с 1999 года. Реформистом был самый «продолжительный» премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, находившийся на посту более 8 лет. Реформистская партия — крупнейшая в парламенте страны — 30 из 101 депутата. Партия сохраняет свое влияние в национальных СМИ и местных самоуправлениях, включая второе по значимости в Тарту.

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