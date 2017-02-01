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В Киргизии возбудили дело против мешавших аресту экстремиста работников НПО

Политика
Киргизские спецслужбы подозревают правозащитников в укрывательстве членов РЭО «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в Киргизии, России и ряде других стран

Бишкек, 1 февраля 2017, 10:48 — REGNUM  Следственные органы Госкомитета нацбезопасности Киргизии возбудили уголовное дело по факту попытки сотрудников фонда «Бир-Дуйно» воспрепятствовать аресту члена религиозно-экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе ГКНБ.

Также киргизские спецслужбы отметили, что в ходе обыска в доме подследственного были обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности вышеназванной правозащитной организации.

ИА REGNUM напоминает, что 19 января 2017 года киргизские спецслужбы арестовали активного участника экстремистского подполья. У задержанного уроженца юга Киргизии изъяли большое количество DVD-дисков РЭО «Хизб ут-Тахрир», содержащих призывы к осуществлению госпереворота в этой среднеазиатской стране.

Отметим, что ранее ГКНБ также сообщал о том, что сотрудники общественного фонда «Бир Дуйно — Кыргызстан» оказывали содействие гражданину США, незаконно собиравшему информацию о террористах и экстремистах, проживающих в Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Киргизии: Правозащитники пытались помешать аресту экстремиста

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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