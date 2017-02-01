Бывший генсек ООН не будет баллотироваться на пост президента Южной Кореи

Сеул, , 10:48 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что не хочет участвовать в борьбе за пост президента Южной Кореи, сообщает Associated Press.

Выступая на пресс-конференции, Пан Ги Мун отметил, что разочарован политическим истеблишментом Южной Кореи. По его словам, он пытался посвятить себя решению национального кризиса и достижению единства в народе, но его стремлениям был нанесен непоправимый урон со стороны клеветников.

После десятилетней работы в ООН Пан Ги Мун пользуется значительной популярностью в Южной Корее, поэтому многие эксперты рассматривали его выдвижение на высший пост страны как высоковероятное. Тем не менее, по опросам общественного мнения, популярность экс-генсека падает.

Напомним, уход Пан Ги Муна с поста руководителя ООН совпал по времени с политическим кризисом в Южной Корее. В результате коррупционного скандала, в котором обвиняется президент страны Пак Хын Хе, в стране начались массовые акции протеста. Парламент вынес решение об импичменте лидеру Южной Кореи, дальнейшую ее судьбу должен решить Конституционный суд.

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