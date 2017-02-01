Среда, 01 Февраля 2017 года
11:06:27 МСК

Впервые Госдеп занял нейтральную позицию в ситуации в Донбассе — Пушков

Политика
Накануне США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ
Алексей Пушков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Пушков

Москва, 1 февраля 2017, 10:47 — REGNUM  Член Совфеда Алексей Пушков отметил важный сдвиг в том, что в вопросе нарушения перемирия в Донбассе Госдеп США занял нейтральную позицию.

«Впервые Госдеп США призвал к возобновлению перемирия в Донбассе, не обвинив ДНР в его нарушении и заняв нейтральную позицию. Важный сдвиг», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ. «США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки — Ясиноватой», — говорится в заявлении Госдепартамента США. «Чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ», — отмечается в документе.

Читайте развитие сюжета: Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
«У рубля не осталось драйверов для укрепления»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
«Нефть сдерживает падение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.02.17
Обама не торопится возвращаться с отдыха на Виргинских островах – TMZ
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на юго-востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
ещё главное