Не просидел и года: бывший главный воронежский дорожник вышел на свободу

Александр Трубников был осужден осенью 2015 года к семи с половиной годам колонии за получение «откатов», но был отпущен на свободу из-за тяжелой болезни

Воронеж, , 10:33 — REGNUM Бывший руководитель управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области Александр Трубников 31 января покинул Россошанскую колонию, где отбывал наказание за получение взяток в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Трубникова Вера Белкина.

Основанием для ходатайства, отметила Белкина, стало тяжелое заболевание у осужденного — у него выявлен рак в четвертой стадии, что подтверждено комиссионным заключением. «Колония подтвердила, что там не могут оказать ему необходимой помощи. Нас поддержали прокуратура, колония, врачи», — пояснила собеседница агентства.

При этом Вера Белкина особо подчеркнула, что суд не освободил Трубникова от уплаты штрафа — 150 млн рублей. Что касается денег, которые были изъяты у Трубникова при обыске — а это более 130 млн рублей — то на них наложен арест, и, подчеркнула Белкина, распоряжаться ими будет только государство, Трубникову их не вернут. «Они будут обращены в доход государства», — сообщила адвокат.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Трубников был задержан 29 мая 2013 года с поличным, при получении взятки в 1,4 млн рублей.

При обыске следователи изъяли в доме Трубникова еще 140 млн рублей — деньги хранились в мешках и коробках.

После задержания Трубников был арестован, однако в феврале 2014 года был отпущен под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья.

В октябре 2015 года приговором Ленинского районного суда Трубников был признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в подготовке к получению взятки. Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в 150 млн рублей. Трубников приговор суда обжаловал, однако приговор остался в силе.

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