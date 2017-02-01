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МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине

Политика
«Над пенсионной реформой мы работаем уже десять месяцев»
Пенсионный возраст
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пенсионный возраст

Киев, 1 февраля 2017, 10:33 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении пенсионного возраста на Украине. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne.

«В Украине 11 млн пенсионеров и 26 млн потенциальных налогоплательщиков, — отметил чиновник. — А платят только 10,5 млн. Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы (власти Украины) считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ».

При этом Рева добавил, что у Минсоцполитики Украины в нынешней ситуации нет аргументов в пользу повышения пенсионного возраста в стране.

«Над пенсионной реформой мы работаем уже 10 месяцев… — рассказал он. — Есть проблема наполнения Пенсионного фонда, ее можно решить двумя путями: или уменьшить количество тех, кто получает пенсию, или увеличить количество тех, кто платит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что нынешнее правительство Украины и другие власти страны не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

«Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст, — сказал Розенко. — Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими организациями».

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