Развод не пройдет: В Госдуме началась декларационная кампания

Москва, , 10:29 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила о начале декларационной кампании, а также не исключила подготовку норм, касающихся фиктивных разводов как способа сокрытия имущества.

Поклонская напомнила, что ею уже направлены запросы в правоохранительные и судебные структуры для обобщения имеющейся практики и проблем в правоприменительной сфере. «После получения этой информации будут подготовлены соответствующие поправки», — заверила она.

Все депутаты должны предоставить декларации и справки до 1 апреля.

Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограничены, Поклонская предлагает «сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму, в установленном законом порядке», написала она в Facebook. При этом, отмечает парламентарий, информация анонимная, а также полученная из иных, не установленных законом источников, не может являться основанием для проверки.

«Вместе с тем данное положение не лишает граждан права обращаться в правоохранительные органы, а также просто на имя депутата, в том числе на мое, по вопросу несоблюдения каких-либо запретов или иных нарушений антикоррупционного характера», — указала Поклонская.