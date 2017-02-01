Freedom House сравнила Туркмению и Узбекистан с Северной Кореей и Сомали

Правозащитники скептически отозвались о конституционных референдумах, недавно прошедших в Киргизии и Таджикистане

Ашхабад, , 10:13 — REGNUM Узбекистан и Туркмения в очередной раз попали в список 11 «самых несвободных стран мира», оказавшись в одном ряду с Северной Кореей, Южным Суданом и Сомали по показателям уровня гражданских свобод и политических прав. Об этом говорится в докладе «Свобода в мире — 2017», подготовленном экспертами международной правозащитной организации Freedom House.

Казахстан и Таджикистан авторы документа также причислили к категории «несвободных». «В Таджикистане референдум дал действующему президенту Эмомали Рахмону возможность баллотироваться на пост главы государства неограниченное количество раз, а снижение возраста для претендентов на президентское кресло — это шаг, предпринятый, вероятно, для того, чтобы позволить сыну Рахмона стать его преемником», — поясняется в докладе.

Единственной среди государств Среднеазиатского региона «частично свободной» страной оказалась Киргизия. «Киргизская политическая элита тоже провела референдум для того, чтобы удовлетворить собственные интересы через внесение в Конституцию изменений, наделяющих премьер-министра большей властью. Это наводит на размышления о том, что Алмазбек Атамбаев, чей президентский срок истекает в 2017 году, сможет сохранить власть, став главой Кабинета министров», — считают аналитики Freedom House.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году все пять стран постсоветской Средней Азии были занесены экспертами Freedom House в категорию «несвободных». Отметим, что в 2015 году аналитики этой международной правозащитной организации в докладе «Страны переходного периода» также назвали Туркмению и Узбекистан «самыми авторитарными и недемократичными среди стран бывшего СССР».

Читайте ранее в этом сюжете: Freedom House: Туркмения и Узбекистан – самые авторитарные в бывшем СССР