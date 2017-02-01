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WiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия

Политика
Противодействие со стороны военного руководства обмену разведывательной информацией между США и Россией, а также незаконность взаимодействия вооруженных сил США с Москвой после Крыма
1 / 2 Россия и США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Россия и США

Максим Исаев, 1 февраля 2017, 10:18 — REGNUM  

Если новая администрация США, которая опровергла информацию о совместном с Россией нанесении ударов в Сирии, все же пошла бы на такого рода сотрудничество с Москвой, она бы столкнулась с двумя серьезными проблемами — необходимостью обмена разведывательной информацией с российской стороной и устранением юридических преград, созданных предыдущей властью США, пишет Пол Иддон в статье для War is Boring.

Так, основные цели для авиации России и США могли бы включать в себе боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фатех аль-Шам», прежде известной как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом российская авиация действовала по большей части на северо-востоке Сирии, тогда как самолеты коалиции во главе с США наносили удары по боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке страны. Несмотря на то, что между Вашингтоном и Москвой была создана горячая линия, прежде всего, во избежание столкновений летательных аппаратов двух стран, все равно бывали случаи опасного сближения самолетов.

2 / 2 Игил
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Игил

Однако этим преграды для сотрудничества не ограничиваются. Также не стоит забывать, подчеркивает автор, что в свете Закона о полномочиях в области национальной обороны от 2014 года любое сотрудничество между американскими и российскими вооруженными силами считает незаконным, поскольку положение этого закона ограничивает способность Пентагона работать с военными России после «вторжения в Крым». Невзирая на это, администрация Трампа выразила готовность взаимодействовать с Россией, поскольку у США с Москвой — или иной стороной — есть общей интерес в уничтожении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, для успешного осуществления такого взаимодействия новой администрации придется преодолевать противодействие военного командования, которое открыто выступало против подобных шагов еще при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Так, когда Обама пытался разработать соглашение о сотрудничестве с Россией в Сирии, официальные лица Пентагона выражали озабоченность относительно необходимости обмена разведывательной информацией — ключевого элемента подобного взаимодействия. В сентябре 2016 года председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил на слушаниях в Сенате, что он не считает, что «это хорошая идея».

Таким образом, если Пентагон и сменит курс, Белому дому сначала придется найти способ умилостивить генералов вооруженных сил США, а затем сделать так, чтобы сотрудничество с Кремлем не было противозаконным.

regnum author Максим Исаев
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