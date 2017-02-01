Навальный о заседании по делу «Кировлеса»: Начали

Киров, , 10:05 — REGNUM Оппозиционер Алексей Навальный прибыл в Ленинский суд Кирова, где проводится повторное слушание по делу о хищении средств «Кировлеса».

Об этом Навальный сообщил в своем Twitter, опубликовав свою фотографию из зала суда с подписью «Начали».

В суд Навального доставили приставы. Ранее он был доставлен в Киров, также приставами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Алексей Навальный и экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров были приговорены к условному сроку по делу «Кировлеса»: оппозиционер — к пяти, а Офицеров — к четырем годам. Суд вынес приговор об их виновности в растрате.

В 2016 г. Верховный суд РФ назначил пересмотр уголовного дела после решения Европейского суда по правам человека.