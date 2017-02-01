Израиль начинает эвакуировать поселенцев из форпоста Амона

Тель-Авив, , 09:26 — REGNUM Вооруженные силы Израиля и поселенцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, готовятся к эвакуации, сообщает Associated Press.

По данным израильских СМИ, 3 тыс. солдат и полицейских собрались вокруг поселка Амона. Несколько десятков поселенцев, несогласных с решением о сносе поселения, подожгли шины и начали забрасывать военных камнями.

Напомним, решение о том, что поселение Амона, построенное на палестинской земле должно быть разрушено, вынес Верховный суд Израиля в 2014 году. Оно является крупнейшим из около 100 несанкционированных поселений, возведенных на Западном берегу реки Иордан без разрешения израильских властей.

Верховный суд Израиля отклонил просьбу правительства Биньямина Нетаньяху о приостановке процедуры сноса поселения.