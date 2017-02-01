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СБ ООН принял резолюцию Киева и выразил «озабоченность» ситуацией в ДНР

Политика
Совбез ООН выразил «серьезную озабоченность» опасным обострением ситуации в Донбассе. В заявлении содержится призыв к немедленному возвращению к режиму прекращения огня

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2017, 08:46 — REGNUM  Совет безопасности ООН рассмотрел ситуацию в Донбассе на закрытом заседании и принял предложенное Украиной заявление. Документ опубликован в официальном Twitter постоянного представительства Украины в организации.

Согласно тексту заявления, Совбез ООН выразил «серьезную озабоченность» опасным обострением ситуации в Донбассе. В заявлении содержится призыв к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

Также члены Совбеза осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области запрещенных Минскими соглашениями вооружений, что привело к смерти и ранениям в том числе и мирных жителей.

В заключительной части резолюции члены Совбеза ООН выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув «необходимость строгого выполнения» резолюции, которая одобрила ряд мер по имплементации Минских соглашений.

Экстренное заседание по ситуации в Авдеевке (Донбасс) запросила Украина, оно проходило в закрытом режиме. Обстановка на юго-востоке Украины обострилась 29 января, когда киевские силовики начали попытки прорыва к Донецку и Макеевке. Жертвами боевых действий и обстрелов украинской артиллерии стали десятки человек, в том числе мирные жители.

Киев традиционно обвинил в обострении ситуации ополченцев ДНР и"российского агрессора». МИД РФ призвал украинское руководство «к ответственному выполнению всех положений минского комплекса мер"и подчеркнуло, что «юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы» из-за нарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям, выполнять которые Киев не собирается.

За 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 —ранеными.

В Авдеевке было нарушено электроснабжение, без электричества остались шахта им. Засядько, остановился Авдеевский коксохимический комбинат (он обеспечивает город теплом) и Донецкая фильтровальная станция.

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