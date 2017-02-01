Минобороны открыло раздел официального сайта для арабоговорящих стран

Москва, , 08:44 — REGNUM На официальном сайте министерства обороны России с 1 февраля открылся раздел на арабском языке. Здесь публикуются новости о происходящих в Сирии процессах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Для жителей арабоговорящих стран станет доступен раздел официального сайта Минобороны России о ситуации в Сирии, в котором ежедневно планируется публикация информации из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что лента новостей в этом разделе будет работать в режиме реального времени. Здесь будут публиковаться новости, посвящённые важным событиям из жизни российских вооружённых сил.

В Минобороны отмечают, что это уже четвёртый раздел на иностранных языках. Версии на английском, испанском и французском языках были открыты ранее.

«В настоящее время идет подготовка к запуску китайской версии сайта Минобороны России, который планируется запустить в марте 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

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