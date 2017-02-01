Депутаты Кабардино-Балкарии попросили за Фонд ЖКХ перед Дмитрием Медведевым

Нальчик, , 08:38 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ должен быть сохранен. За годы своего существования эта структура зарекомендовала себя как социально важный институт, поэтому ее работу необходимо продолжить. Такое мнение высказали парламентарии Кабардино-Балкарии в своем обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе законодательного органа власти.

Срок деятельности Фонда, выполняющего такие глобальные задачи, стоящие перед органами государственной власти, как переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, подходит к концу.

Взамен этой структуры ничего не предлагается, может возникнуть правовой вакуум в системе переселения граждан из аварийного жилья, отметил председатель Комитета парламента КБР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Валерий Гриневич. Поэтому депутаты региона выступают с инициативой продлить срок действия Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Парламентариями было решено также обратиться к законодательным органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

Напомним, более 10 лет назад в Кабардино-Балкарии из 4,3 млн кв. метров жилья свыше трети находилось в аварийном состоянии. 40% водопроводных сетей требовали замены, так как потеря тепла из-за непригодных труб составляла до 15%.

Спустя 10 лет, в 2014 году, республика вошла в число пяти регионов России, которые с опережением выполняли программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На реализацию первого этапа программы ликвидации ветхого жилья было направлено 259 млн рублей, на второй этап (2014−2015 годы) более 391 млн рублей. В результате были переселены в новые дома почти 1400 человек.