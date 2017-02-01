Администрация Трампа не видит смысла участвовать в телепередачах на CNN

Спайсер: «Нет смысла общаться с теми, кто у кого отсутствует желание что-либо правильно понять»

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа отказалась направлять своих официальных представителей на программы телеканала CNN. Теперь в эфире администрация никак не представлена. В Белом доме не видят смысла продвигать свою политику через такой канал как СNN. Об этом сообщил один из представителей администрации Трампа, пишет Politico.

«Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий», — заявил представитель администрации.

По его словам, СNN — это не тот телеканал, через который есть смысл продвигать программу Белого дома. Тем не менее, ситуация может измениться, а запрет со временем может быть снят.

Издание приводит мнение представителя CNN, который считает решение новой президентской администрации политически обусловленным. Белый дом хочет добиться снижения значимости телекомпании в глазах общественного мнения.

Уточняется, что общение представителей президентской администрации с телеканалом не прервалось: чиновники отвечают на вопросы репортёров CNN. Но на телеканале отсутствуют интервью с такими статусными фигурами как пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер (чиновник опровергает это утверждение) и советник президента Соединённых Штатов Келлиэнн Конуэй.

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