Назначен министр физкультуры и спорта Забайкальского края

Чита, , 07:37 — REGNUM 1 февраля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назначила министра физической культуры и спорта. Им стал Михаил Радченко, который будет выполнять свои обязанности на срок полномочий губернатора, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

Михаил Радченко родился в 1953 году в Чите. В 1975 году окончил факультет физического воспитания ЧГПИ. Кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту, заслуженный тренер России по велоспорту.

До 1980 работал учителем физкультуры в читинской средней школе №26. В 1980—1986 годах — директор ДЮСШ Черновского района Читы. В 2001 был директором СДЮСШОР облспорткомитета. Под его руководством отделение велоспорта стало одним из ведущих центров развития этого вида спорта в стране.

С 2004 года — директор ООО «Радченко».