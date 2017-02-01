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Заседание британского парламента по Brexit было прервано около полуночи

Политика
Заседание в Палате общин было прервано в 23:57 по местному времени (02:57 мск)

Лондон, 1 февраля 2017, 07:27 — REGNUM  Дебаты по законопроекту о начале выхода Великобритании из состава ЕС завершились в парламенте страны около полуночи — они шли весь день 31 января. Представил билль министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Заседание в Палате общин было прервано в 23:57 по местному времени (02:57 мск). В ходе первого дня дебатов Лейбористская партия заявила, что не будет блокировать начало переговоров с Брюсселем несмотря на то, что настроена проевропейски.

Далее 1 февраля продолжится второе чтение документа, после чего состоится голосование депутатов о передаче билля на уровень комитетов. Именно в комитетах в текст законопроекта могут быть внесены поправки.

Третье чтение запланировано на 8 февраля, потом его будут обсуждать в Палате лордов. При внесении в текст новых поправок, документ опять поступит на рассмотрение депутатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что процедура выхода из ЕС может начаться в конце марта, однако сроки могут быть перенесены в связи с возможной задержкой законопроекта в парламенте.

На референдуме 23 июля граждане Великобритании высказались за выход страны из ЕС. В Британском истеблишменте также существует консенсус по данному вопросу, спор идет лишь о степени участия королевства в делах ЕС после Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Великобритании начал дебаты по поводу Brexit

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