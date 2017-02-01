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«Трамп действует не по-американски»

Политика
В разрез с «западными ценностями» идет запрет на въезд в США из мусульманских стран

Берлин, 1 февраля 2017, 07:14 — REGNUM  Потенциальный кандидат на пост канцлера Германии от социал-демократов Мартин Шульц считает, что президент США Дональд Трамп принимает решения «не по-американски» — не ориентируясь на интересы США и их союзников в Европе, передает Reuters 1 февраля.

«То, что Трамп делает — это не по-американски, — считает Шульц. — Если Трамп намерен вредить ценностям (просвещения, демократии и свободы), то я скажу ему, когда буду канцлером: это не политика Германии и Европы».

Шульц особо отметил, что в разрез с «западными ценностями» идет запрет на въезд в США из мусульманских стран, принятый Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Также в стране на 120 дней остановлены программы по приему всех беженцев и введен запрет на прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

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