Трамп отменил выступление в Висконсине
Поездка в Милуоки, запланированная одной из первых после вступления в должность, не состоится
Милуоки, США, 1 февраля 2017, 06:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил выступление в городе Милуоки, штат Висконсин, передает Associated Press 1 февраля.
Офис губернатора штата Скотта Уокера сообщил, что не имеет никакой информации о том, почему администрацией президента принято данное решение.
Журналисты агентства сообщают, что отмена выступления может быть связана с акциями протеста, которые планировались к приезду Трампа в Милуоки.
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