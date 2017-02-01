Трамп отменил выступление в Висконсине

Поездка в Милуоки, запланированная одной из первых после вступления в должность, не состоится

Милуоки, США, , 06:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил выступление в городе Милуоки, штат Висконсин, передает Associated Press 1 февраля.

Офис губернатора штата Скотта Уокера сообщил, что не имеет никакой информации о том, почему администрацией президента принято данное решение.

Журналисты агентства сообщают, что отмена выступления может быть связана с акциями протеста, которые планировались к приезду Трампа в Милуоки.

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