Среда, 01 Февраля 2017 года
07:57:19 МСК

Правительство Германии отказалось передать Турции развединформацию по Сирии

Политика
Причиной отказа послужили «опасения, что Турция может использовать снимки... в своей военной кампании против курдов»

Берлин, 1 февраля 2017, 06:28 — REGNUM  Правительство Германии отказало Турции в доступе к снимкам высокого разрешения, собранным самолетами ВВС ФРГ, размещенными на турецкой военной базе «Инжирлик», передает Reuters 1 февраля.

Сообщается, что причиной отказа послужили «опасения, что Турция может использовать снимки… в своей военной кампании против курдов».

По информации немецких СМИ, Турция затребовала снимки под угрозой запрета строительства жилья для военнослужащих из Германии на базе «Инжирлик». Министерство обороны Германии отказалось подтверждать данную информацию.

Напомним, авиабаза «Инжирлик» в Турции используется войсками НАТО с 1950-х годов. На данный момент на военной базе размещены силы «антитеррористической коалиции» во главе с США, ведущие войну с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — в коалицию также входят военные из Германии.

Известно, что Турция имеет «свои планы» в отношении Сирии — турецкая армия проводит в соседней стране сухопутную военную кампанию «Щит Евфрата», направленную как против исламистов, так и против курдских вооруженных формирований, которых Турция также считает «террористами».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Турции хотят убрать американцев с авиабазы «Инджирлик»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
Китай готовится к возможному военному конфликту с США — SCMP
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на Юго-Востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: Газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
В Финляндии не знают, как бороться с «зелеными человечками»
ХельсинкиФинляндия Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Политика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
ещё главное