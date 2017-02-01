Правительство Германии отказалось передать Турции развединформацию по Сирии

Причиной отказа послужили «опасения, что Турция может использовать снимки... в своей военной кампании против курдов»

Берлин, , 06:28 — REGNUM Правительство Германии отказало Турции в доступе к снимкам высокого разрешения, собранным самолетами ВВС ФРГ, размещенными на турецкой военной базе «Инжирлик», передает Reuters 1 февраля.

Сообщается, что причиной отказа послужили «опасения, что Турция может использовать снимки… в своей военной кампании против курдов».

По информации немецких СМИ, Турция затребовала снимки под угрозой запрета строительства жилья для военнослужащих из Германии на базе «Инжирлик». Министерство обороны Германии отказалось подтверждать данную информацию.

Напомним, авиабаза «Инжирлик» в Турции используется войсками НАТО с 1950-х годов. На данный момент на военной базе размещены силы «антитеррористической коалиции» во главе с США, ведущие войну с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — в коалицию также входят военные из Германии.

Известно, что Турция имеет «свои планы» в отношении Сирии — турецкая армия проводит в соседней стране сухопутную военную кампанию «Щит Евфрата», направленную как против исламистов, так и против курдских вооруженных формирований, которых Турция также считает «террористами».

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