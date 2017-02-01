Премьер-министр Новой Зеландии объявил дату общенациональных выборов

Веллингтон, , 06:07 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш объявил дату общенациональных выборов в стране — в качестве даты голосования правительством было выбрано 23 сентября, передает Reuters 1 февраля.

Правоцентристская Национальная партия Новой Зеландии пойдет на выборы без своего многолетнего лидера Джона Ки — бывший премьер-министр, преемником которого является Инглиш, неожиданно покинул свой пост и ушел из политики в прошлом месяце.

Также сообщается, что на предстоящих выборах лейбористская партия и зеленые намерены сформировать коалицию, чтобы составить конкуренцию Национальной партии — правоцентристы все еще являются самой популярной партией в стране.