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СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

Политика
В кабмине пока не определились с окончательными параметрами реформы и с тем, когда именно открыто объявить о ней

Москва, 1 февраля 2017, 05:59 — REGNUM  Правительство приняло принципиальное решение об увеличении пенсионного возраста для граждан России. Об этом 1 февраля пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

По информации издания, в настоящее время ведутся дискуссии о том, когда именно официально объявить о реформе. Также продолжается обсуждение конкретных параметров повышения пенсионного возраста с учётом детального анализа социально-экономических последствий.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решён», — сказал один из собеседников издания.

Отмечается, что в правительстве обсуждаются несколько основных вариантов реформы. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Еще один проект предусматривает выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин путём повышения его до 63 лет.

Источники сообщают, что объявлено о решении может быть в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в январе министр труда Максим Тополин заявил, что дискуссии о повышении пенсионного возраста ведутся постоянно. При этом он заверил, что в 2017 году увеличения пенсионного возраста не произойдёт.

Напомним, в настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет.

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