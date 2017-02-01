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Ангела Меркель отправилась в Стокгольм искать поддержки

Политика
И нашла ее

Стокгольм, 1 февраля 2017, 05:35 — REGNUM  Германия и Швеция разделяют одни и те же ценности как во внутренней, так и во внешней политике, заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, которая во вторник, 31 января, прибыла в Стокгольм для встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Как сообщает Sveriges Radio, немецкий и шведский лидеры обсудили те вызовы, с которыми сталкивается сегодня Евросоюз.

Прежде всего, и Ангела Меркель, и Стефан Лёвен осудили решение президента Дональда Трампа ограничить жителям отдельных стран въезд в Соединенные Штаты. Стефан Лёвен назвал такую меру контрпродуктивной, Ангела Меркель отметила, что ограничения на въезд нельзя оправдывать борьбой с терроризмом. Миграционная проблема, с которой столкнулся ЕС, также стала одной из главных тем встречи. Напомним, Германия и Швеция стали для беженцев самыми популярными пунктами назначения на северо-западе Европы.

Среди других европейских угроз — решение Великобритании выйти из Евросоюза. Премьер-министр и канцлер отметили, что огорчены решением британцев, но несмотря на это необходимо сохранить хорошие отношения с Лондоном. Brexit подтолкнет Швецию и Германию еще ближе друг к другу, и сейчас в числе приоритетных задач — создание единого цифрового рынка, а также борьба с безработицей в ЕС, заявили Меркель и Лёвен.

Самой острой темой в повестке встречи стали вопросы энергетики. Как заявила Ангела Меркель, Германия не будет вмешиваться в ход строительства газопровода «Северный поток-2», который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, в том числе и через территорию Швеции. Стоит отметить, что накануне приезда немецкого канцлера правительство королевства изменило свое решение относительно строительства трубы. Как сообщало ИА REGNUM, 30 января глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что российско-немецкий газопровод больше не является угрозой нацбезопасности. Во вторник, 31 января, администрация шведского города Карлсхамн приняла решение все-таки сдать в аренду проекту местный порт, где должны будут храниться трубы во время прокладки газопровода.

Стефан Лёвен, в свою очередь, по итогам встречи заявил, что Швеция не станет вмешиваться в ход судебного разбирательства между шведским энергоконцерном Vattenfall и правительством ФРГ. Компания требует несколько миллиардов евро компенсации в связи с изменением Германией в 2011 году курса энергетической политики — из-за этого две АЭС шведской компании пришлось закрыть.

«Ангеле Меркель нужны сейчас все союзники, которых она только может собрать, — объяснили шведские журналисты в эфире Sveriges Radio цель визита канцлера. — Германии все труднее и труднее искать друзей в ЕС, особенно после всех тех проблем, которые принес миграционный кризис. Швеция — надежный партнер Германии».

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