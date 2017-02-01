Бразилия и Колумбия будут бороться с наркотрафиком вместе

Манаус, Бразилия, , 05:16 — REGNUM Министр обороны Бразилии Рауль Юнгманн и министр обороны Колумбии Карлос Вильегас в ходе переговоров в бразильском Манаусе договорились о ведении совместной борьбы с наркогруппировками в районе границы двух латиноамериканских государств, передает Reuters 1 февраля.

«Мы не можем позволить миру в Колумбии быть причиной для беспокойства в регионе», — пояснил Вильегас, комментируя начавшуюся в регионе «нарковойну» из-за заключения мира между правительством Колумбии и FARC.

По сообщению официальных лиц, в настоящий момент в Бразилии, размер рынка нелегальной торговли кокаином в которой составляет примерно $4,5 млрд, начался «передел власти» среди наркогруппировок. В войну включились два самых мощных картеля Бразилии, «Команда первой столицы» из Сан-Паулу и «Красная команда» из Рио-де-Жанейро.