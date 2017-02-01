Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США

Судья Нил Горсач из Денвера стал самым молодым кандидатом в члены Верховного суда США за последнюю четверть века

Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Президент США Доналд Трамп выдвинул судью Нила Горсача из штата Колорадо в качестве кандидата на включение в состав Верховного суда, передаёт агентство Reuters.

49-етний Горсач является судьёй апелляционного суда по десятому федеральному округу Денвера. Как отмечается, он стал самым молодым кандидатом в члены Верховного суда более чем за четверть века. Горсач известен как приверженец консервативных взглядов и сторонник буквального истолкования Конституции США.

Напомним, что судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом, после чего проходят утверждение в Сенате. Необходимость назначения нового члена Верховного суда возникла после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года.