Среда, 01 Февраля 2017 года
07:53:32 МСК

Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США

Политика
Судья Нил Горсач из Денвера стал самым молодым кандидатом в члены Верховного суда США за последнюю четверть века

Вашингтон, 1 февраля 2017, 04:53 — REGNUM  Президент США Доналд Трамп выдвинул судью Нила Горсача из штата Колорадо в качестве кандидата на включение в состав Верховного суда, передаёт агентство Reuters.

49-етний Горсач является судьёй апелляционного суда по десятому федеральному округу Денвера. Как отмечается, он стал самым молодым кандидатом в члены Верховного суда более чем за четверть века. Горсач известен как приверженец консервативных взглядов и сторонник буквального истолкования Конституции США.

Напомним, что судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом, после чего проходят утверждение в Сенате. Необходимость назначения нового члена Верховного суда возникла после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
Китай готовится к возможному военному конфликту с США — SCMP
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на Юго-Востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: Газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
В Финляндии не знают, как бороться с «зелеными человечками»
ХельсинкиФинляндия Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Политика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
ещё главное