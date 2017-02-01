Назначен новый глава пограничной службы США

Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа назначила Рональда Витиелло на должность главы пограничной службы. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

Предыдущий глава пограничной службы США Марк Морган ушёл в отставку по требованию новой администрации. Об этом стало известно на следующий день после подписания указа Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

Известно, что новое руководство США намерено увеличить штат пограничников на 5 тысяч человек. Ведомство, которое возглавил Витиелло, входит в состав федеральной службы США по таможенному и пограничному контролю, в его задачи входит пресечение контрабанды оружия и незаконной перевозки людей, задержание нелегальных мигрантов.

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну, который призван предотвратить проникновение в США террористов из других стран.

Решением президента США также была приостановлена на 120 дней программа приёма сирийских беженцев и как минимум на месяц приостановлена выдача американских виз для гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.