«Семейный бизнес»: Фийона обвиняют в «фиктивном трудоустройстве» детей

Мария Фийон и Чарльз Фийон были наняты в качестве парламентских помощников в 2005-2007 годах

Париж, , 04:05 — REGNUM Ряд французских изданий обвинил кандидата, а президенты Франции Франсуа Фийона в «фиктивном трудоустройстве» его детей, передает Associated Press 1 февраля.

По информации СМИ, Мария Фийон и Чарльз Фийон были наняты Франсуа Фийоном в качестве парламентских помощников в 2005—2007 годах, заработав в общей сложности 84 000 евро ($91 000).

Французское законодательство не запрещает нанимать родственников на различные должности в государственных структурах, если их трудоустройство не фиктивно. Однако СМИ сообщают, что трудоустройство детей кандидата в президенты «также могло быть фиктивным», как и «в случае Пенелопы Фийон«

Как сообщало ИА REGNUM, вчера супруги Фийон добровольно предоставили полиции информацию для того, чтобы «установить истину о работе, проводимой мадам Фийон» — Пенелопа Фийон, которая работает с мужем в политике с 1980 года, получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год, из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев, находясь на должности помощника своего мужа.

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