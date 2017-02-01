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Финляндцам с двойным гражданством РФ больше не доверят оборону страны

Политика
По информации СМИ, имеющих двойное российско-финляндское гражданство уже не берут на кадровые должности в армию, порядок несения срочной службы для них также изменен

Хельсинки, 1 февраля 2017, 04:04 — REGNUM  Министр обороны Юсси Ниинистё поручил подготовить законопроект, который бы ограничивал возможность лиц с двойным гражданством работать в оборонительных силах страны, сообщает финский национальный вещатель Yle.

«Лично я придерживаюсь мнения, что если речь идет о воинских должностях, то для запрета на двойное гражданство имеются веские причины, — заявил Ниинистё в интервью СМИ. — Цель работы по законопроекту — прояснить этот вопрос. К законодательству, регулирующему работу оборонительных сил, будут предложены поправки, касающиеся возможности улучшить национальную безопасность при назначении на воинские должности. Поправки также коснутся ситуации, когда лицо подает документы на программу подготовки на офицерские должности».

Финский министр подчеркивает, что в данный момент лица, имеющие двойное российско-финляндское гражданство, могут устраиваться на работу в оборонительные силы на тех же основаниях, что и граждане Финляндии. Однако, как утверждает редакция Yle, опираясь на собственные источники, есть основания заявлять, что лицам с двойным гражданством уже отказывали в приеме на военные должности. В Минобороны республики назвали заявления журналистов дезинформацией.

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