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ООН переносит дату переговоров по Сирии

Политика
Переговоры в Женеве состоятся 20 февраля

Женева, Швейцария, 1 февраля 2017, 03:48 — REGNUM  Организация Объединенных Наций перенесла дату политических переговоров по Сирии в Женеве с 8 на 20 февраля, передает Associated Press 1 февраля.

По сообщению спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, успех переговоров, в которых планируется участие представителей правительства Башара Асада и оппозиции, будет зависеть от соблюдения режима прекращения огня.

«Чем скорее мы получим стабильный режим прекращения огня и политический процесс, тем быстрее мы получим возможность сосредоточиться на приоритете борьбы с террористическими организациями, определенном Советом Безопасности», — сообщил де Мистура.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году с представителями сирийской оппозиции уже были проведены переговоры в казахской Астане, в ходе которых Россия, Иран и Турция добились гарантий прекращения огня в соответствии с резолюцией СБ ООН №2336. МИД России представил сирийской оппозиции проект новой конституции страны.

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