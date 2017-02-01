Среда, 01 Февраля 2017 года
04:20:44 МСК

Посол России: Обсуждать встречу Путина и Трампа пока преждевременно

Политика
На формирование вопросов для развития двусторонних отношений требуется время, отметил Сергей Кисляк

Вашингтон, 1 февраля 2017, 03:47 — REGNUM  Обсуждать место и время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно до тех пор, пока не сформирована новая администрация США, заявил посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк.

«Я думаю, ещё рано об этом говорить. Для того, чтобы встретиться лидерам, эта встреча должна быть подготовлена», — приводит слова российского дипломата телеканал RT.

Кисляка отметил, что новая администрация только пришла в Белый дом, а на формирование вопросов для развития двусторонних отношений требуется определённое время.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться раньше саммита G20, который пройдет 7−8 июля в Гамбурге.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры России и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы президенты двух стан условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Читайте также:

В сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy

Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на Юго-Востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
В Финляндии не знают, как бороться с «зелеными человечками»
ХельсинкиФинляндия Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Политика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны
Улан-БаторМонголия Экономика Монголии Экономика
NB!
31.01.17
Евро слабый, но рубль еще слабее
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное