Посол России: Обсуждать встречу Путина и Трампа пока преждевременно

На формирование вопросов для развития двусторонних отношений требуется время, отметил Сергей Кисляк

Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Обсуждать место и время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа преждевременно до тех пор, пока не сформирована новая администрация США, заявил посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк.

«Я думаю, ещё рано об этом говорить. Для того, чтобы встретиться лидерам, эта встреча должна быть подготовлена», — приводит слова российского дипломата телеканал RT.

Кисляка отметил, что новая администрация только пришла в Белый дом, а на формирование вопросов для развития двусторонних отношений требуется определённое время.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться раньше саммита G20, который пройдет 7−8 июля в Гамбурге.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры России и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы президенты двух стан условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

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