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«Чтобы даже запаха там не было коррупционного» — Трутнев о Дальнем Востоке

Политика
Полпред президента России о новогоднем отдыхе Миклушевского, взбучке хабаровским чиновникам и лакомых дальневосточных гектрах

Владивосток, 1 февраля 2017, 04:28 — REGNUM  Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принципиальной задачей видит отсутствие «коррупционного запаха» на вверенной ему территории. По его словам коррупционные скандалы возникают в разных уголках России и мира, однако ДФО с этой точки зрения не напряжён — запаха пока вроде бы нет, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на интервью Трутнева изданию Life.

«Недавно устроил взбучку хабаровским чиновникам, запретившим строительство торгового центра — утверждали, что их достаточно. Я им говорю: чего это вы бизнесом раскомандовались? Люди хотят инвестировать, ну что за безобразие? В целом бы я не стал драматизировать тему коррупции», — заявил полпред президента.

В интервью Юрий Трутнев признался, что у него есть свой рейтинг дальневосточных губернаторов, однако публично ставить оценки он не стал — некрасиво.

«Поверьте, характера говорить губернаторам, когда они что-то делают неправильно, у меня вполне достаточно», — добавил Трутнев.

Издание не обошло и скандальный новогодний отдых губернатора Приморского края Миклушевского, который объявил о том, что будет праздновать с семьёй, и даже обнародовал фотографии, а сам якобы улетел в солнечный Дубай.

«Я, слава богу, отдыхом губернатора приморского не интересовался — не до этого. Историю слышал, и, если он действительно обманул людей, это плохо. Людей обманывать не надо», — акцентировал вице-премьер.

В преддверии реализации всероссийского этапа выделения дальневосточных гектаров, Юрий Трутнев подтвердил, что в первый день открытия специальный сайт с пиковыми нагрузками не справлялся, однако этим никто не злоупотреблял и лакомые кусочки «нужные» люди не получили. По словам полпреда, это невозможно с технической точки зрения.

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