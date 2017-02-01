Среда, 01 Февраля 2017 года
04:19:37 МСК

Страны Африки намерены выйти из Международного уголовного суда

Политика
МУС «предвзят» в отношении Африки
Танцующий народ — пигмеи
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Танцующий народ — пигмеи

Аддис-Абеба, 1 февраля 2017, 03:31 — REGNUM  На саммите Африканского союза в Аддис-Абебе принята стратегия, которая подразумевает выход стран-членов континентальной организации из Международного уголовного суда (МУС), передает Associated Press 1 февраля.

Резолюция, принятая Африканским союзом, рекомендует странам «укрепить свои собственные судебные механизмы и расширить юрисдикцию Африканского суда».

По словам участников обсуждения, лидеры африканских стран сошлись во мнении, что МУС, в юрисдикции которого находятся случаи геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, «предвзят» в отношении Африки.

Сообщается, что из состава МУС уже самостоятельно вышли многие страны Африки, в конце прошлого года объявили Южноафриканская республика, Бурунди и Гамбия.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокко возвращается в Африканский союз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на Юго-Востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
В Финляндии не знают, как бороться с «зелеными человечками»
ХельсинкиФинляндия Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Политика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны
Улан-БаторМонголия Экономика Монголии Экономика
NB!
31.01.17
Евро слабый, но рубль еще слабее
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное