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Прокуроры трёх штатов США присоединились к иску против указа Трампа

Политика
Новый президент США обязал так называемые «города-убежища» сотрудничать с федеральными властями в борьбе с нелегальной миграцией, в противном случае пригрозив урезанием финансирования
Иммигранты на палубе корабля, проходящего мимо Статуи Свободы. 1887 Иммигранты на палубе корабля, проходящего мимо Статуи Свободы. 1887

Вашингтон, 1 февраля 2017, 03:23 — REGNUM  Генеральные прокуроры трёх американских штатов присоединились к иску против указа президента Дональда Трампа об ограничении финансирования «городов-убежищ», передаёт Associted Press.

Cообщается, что иск поддержали прокуроры штатов Нью-Йорк, Вашингтон и Массачуссетс Эрик Шнайдерман, Боб Фергюсон и Мора Хили.

Так, Эрик Шнайдерман в своём заявлении отметил, что указ президента идёт вразрез с Конституцией США и «противоречит всему американскому». Незаконным решение главы Белого дома назвала и Мора Хили.

Ранее, напомним, иск против указа Дональда Трампа направил прокурор Сан-Франциско Дэннис Эррера, который заявил, что положения указа нарушают 10-ю поправку к Конституции США, сохраняющую за властями штатов полномочия, которые прямо не отнесены к ведению федеральных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, подписанный Дональдом Трампом 25 января, предписывает муниципальным властям США сотрудничать с федеральными властями в выявлении и депортации незаконных мигрантов. Несоблюдение этого требования, согласно документу, повлечёт за собой сокращение федеральных трансфертов.

Термин «город-убежище» возник в США в 80-х годах, после того, как в Лос-Анджелесе запретили допрашивать задержанных с целью выяснения их миграционного статуса. Термин не имеет строгого юридического определения и может подразумевать меры различного характера — например, в виде местных законодательных актов, определяющих действия полиции.

К «городам-убежищам» относят около 40 городов США, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер, Остин и другие. После подписания указа мэры ряда этих городов заявили об отказе выполнять новые требования.

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