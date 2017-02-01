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Адвокаты подозреваемого по делу о терактах в Нью-Йорке требуют анализа ДНК

Политика
Также адвокаты намерены добиваться перенесения рассмотрения дела на декабрь
Чарльз Вебб. Адвокаты (фрагмент) Чарльз Вебб. Адвокаты (фрагмент)

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2017, 03:05 — REGNUM  Адвокаты Ахмада Рахими, обвиняемого в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси в сентябре прошлого года, требуют повторно провести анализ ДНК подзащитного — прошлая проба производилась следователями без представителей обвиняемого, передает Reuters 1 февраля.

«Агент встречался и говорил с Рахими в связи с получением образца ДНК без уведомления защитника или предоставление адвокату возможности присутствовать, — говорится в письме адвокатов Дэвида Паттона, Пегги Кросс-Гольденберг и Сабрины Шрофф. — Это потребует внесудебного разбирательства, для определения конституционных, процедурных и этических нарушений».

Также сообщается, что в связи с нарушениями, а также большим количеством материалов дела, адвокаты намерены требовать перенесения рассмотрения дела Рахими на декабрь текущего года.

«Уже потому, что дело стало публичным, нет никаких оснований для правительства спешить в суд», — считает Дэвид Паттон, один из назначенных судом адвокатов Рахими.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября американская полиция задержала 28-летнего Ахмада Хана Рахими, натурализованного гражданина США из Афганистана, который подозревается в причастности к организации серии взрывов, прогремевших в Нью-Йорке и Нью-Джерси 17 сентября. Рахими вменяют в вину организацию теракта в Челси, в результате которого пострадал 31 человек. Задержанный, которому уже было предъявлено официальное обвинение, отрицает свою вину.

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